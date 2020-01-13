хеликс на чулочных спицах

Подписчики ХорошегоГромкого инстаграма (подписывайтесь на меня все! ;-)) знают, что я люблю вязать хеликсом. Например:
И часто спрашивают: как вязать хеликсом? Поэтому: вот пошаговая фотоинструкция.
На примере этих бело-полосатых носков.
Немного теории:
Хеликсное вязание – это когда вяжут по кругу от двух (или более) клубков по двойной (или более) спирали. Хеликс = спираль. Всякое вязание спицами по кругу спиральное, в том плане, что нить образует не замкнутые отдельные кольца, а витки непрерывной спирали. А если можно вязать по спирали одной нитью и получить одинарную спираль, то почему бы не вязать по спирали двумя нитями и не получить двойную спираль? Вот вам и хеликсное вязание.
Сегодня я покажу, как вязать хеликсом от двух клубков на чулочных спицах. Мы будем вязать лицевой гладью и получим полосатое полотно с шириной полосы в 1 ряд. Характерная особенность такого вязания: на полотне нет перебивки в месте начала ряда. Потому что спираль же ж! Полоски нигде не пересекаются, а идут друг за другом двойной спиралью.
Хеликс разнообразен. Хеликсом можно вязать и на чулочных спицах, и на спицах на леске. Можно вязать от двух клубков, можно и от трёх, и от четырёх. Можно и больше клубков взять, но есть риск в нитках запутаться ;-). Можно вязать одной нитью лицевыми, а другой – изнаночными, можно вязать от нескольких клубков однотонной пряжи одного и того же цвета, можно… много чего можно. #ОлечкаЛюбитХеликс.
Но пока – давайте начнём с простого двухцветного хеликса на чулочных спицах.
Нам потребуется набор чулочных спиц и два клубка пряжи.
В нашем примере мы после одноцветной резинки носка присоединим второй цвет и станем вязать полосатую лицевую гладь. Вот второй клубок.
Белая нить находится в начале ряда, туда же поместим коричневую нить.
Примечание: в интернетах много пишут, что в хеликсном вязании вторую нить надо присоединять то обязательно в середине ряда, то ещё в каком странном месте. Не слушайте никого. Вторую нить можно подсоединять к вязанию в любом месте ряда.
Поехали. Белую нить пока отложим, коричневой нитью провяжем от начала ряда 3 спицы.
Вернёмся к месту, где мы оставили белую нить. Провяжем ей 2 спицы.
На этом установочная часть закончена. Теперь всегда вяжем по очереди, сначала 2 спицы коричневой нитью:
Потом 2 спицы белой нитью:
И так далее и далее, 2 спицы коричневой, 2 спицы белой, 2 спицы коричневой, 2 спицы белой. Коричневая будет идти всегда впереди белой, опережая её то на три спицы, то на одну. Вяжем-вяжем-вяжем “приставным шагом”, и вот что получится. Обратите внимание, перед нами место “начала ряда”, и полосы как шли ровно одна за другой, так и идут!
Ни перебивки, ни ступеньки. Всё ровно.
Если ещё немножко повязать, то недолго и целый носок связать.
Вот и весь хеликс. Легко, правда?
Я для примера выбрала вязать хеликсом на 4+1 чулочных спицах. Кому удобнее, можно то же делать на 3+1 спицах, тогда первая нить будет опережать вторую то на одну, то на две спицы.
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Оля, спасибо, что делитесь своими наработками, открытиями и вообще.
Интересный блог.
Некоторое время назад тоже обратила внимание на спиральную технику. Все очень просто и здорово. Повязала тренировочный носок, чтобы понять алгоритм. Посмотрела пару видео, почитала теорию.
И с тех пор меня не перестает мучить один вопрос (и бесить заодно): в начале и в конце все-таки есть ступенька, и это мне не нравится. Хотя всё логично – это спираль. И она должна где-то начинаться. Но, может, Вы открыли для себя какой-нибудь хитрый способ как сгладить этот момент?
Заранее спасибо.
Спасибо!
Хитрого способа для начала и конца спирали я, к сожалению, не знаю. Если кто-нибудь его придумает, будет здорово, конечно!
Может, начиная второй круг, первую коричневую петельку не провязывать, а просто перенести на спицу. Так обычно сглаживаю переход цвета при вязании варежек, например…
А зачем? В хеликсном вязании нет перехода цвета, тут ничего не надо сглаживать. Нить каждого цвета образует цельную спираль, нити нигде не пересекаются.
Хеликсом можно вязать, переснимая петли, но принцип и при таком способе сохраняется – две непересекающиеся спирали. 🙂
Ступеньки не будет если в начале 1ю петлю снять,не провязывая
Если вязать хеликсом, т.е. не довязывать ни один ряд до конца, а вести сразу двойную спираль, то ничего снимать не надо, все петли всегда провязываются. Ступеньки в таком случае нет, потому что нет места смены цвета/начала ряда. Нити идут непрерывной спиралью, а не отдельными замкнутыми кольцами.