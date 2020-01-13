хеликс на чулочных спицах

Опубликовано автором Январь 22, 2020

Подписчики ХорошегоГромкого инстаграма (подписывайтесь на меня все! ;-)) знают, что я люблю вязать хеликсом.  Например:

И часто спрашивают: как вязать хеликсом?  Поэтому: вот пошаговая фотоинструкция.
На примере этих бело-полосатых носков.

Как вязать хеликсом от двух клубков на чулочных спицах, пошаговый фотоурок | HoroshoGromko.ru

Немного теории:

Хеликсное вязание – это когда вяжут по кругу от двух (или более) клубков по двойной (или более) спирали.  Хеликс = спираль.  Всякое вязание спицами по кругу спиральное, в том плане, что нить образует не замкнутые отдельные кольца, а витки непрерывной спирали.  А если можно вязать по спирали одной нитью и получить одинарную спираль, то почему бы не вязать по спирали двумя нитями и не получить двойную спираль?  Вот вам и хеликсное вязание.

Сегодня я покажу, как вязать хеликсом от двух клубков на чулочных спицах.  Мы будем вязать лицевой гладью и получим полосатое полотно с шириной полосы в 1 ряд.  Характерная особенность такого вязания:  на полотне нет перебивки в месте начала ряда.  Потому что спираль же ж!  Полоски нигде не пересекаются, а идут друг за другом двойной спиралью.

Хеликс разнообразен.  Хеликсом можно вязать и на чулочных спицах, и на спицах на леске. Можно вязать от двух клубков, можно и от трёх, и от четырёх.  Можно и больше клубков взять, но есть риск в нитках запутаться ;-).  Можно вязать одной нитью лицевыми, а другой – изнаночными, можно вязать от нескольких клубков однотонной пряжи одного и того же цвета, можно… много чего можно.  #ОлечкаЛюбитХеликс.

Но пока – давайте начнём с простого двухцветного хеликса на чулочных спицах.

Нам потребуется набор чулочных спиц и два клубка пряжи.

Как вязать хеликсом от двух клубков на чулочных спицах, пошаговый фотоурок | HoroshoGromko.ru

В нашем примере мы после одноцветной резинки носка присоединим второй цвет и станем вязать полосатую лицевую гладь.  Вот второй клубок.

Как вязать хеликсом от двух клубков на чулочных спицах, пошаговый фотоурок | HoroshoGromko.ru

Белая нить находится в начале ряда, туда же поместим коричневую нить.

Примечание: в интернетах много пишут, что в хеликсном вязании вторую нить надо присоединять то обязательно в середине ряда, то ещё в каком странном месте. Не слушайте никого. Вторую нить можно подсоединять к вязанию в любом месте ряда.

Как вязать хеликсом от двух клубков на чулочных спицах, пошаговый фотоурок | HoroshoGromko.ru

Поехали.  Белую нить пока отложим, коричневой нитью провяжем от начала ряда 3 спицы.

Как вязать хеликсом от двух клубков на чулочных спицах, пошаговый фотоурок | HoroshoGromko.ru

Вернёмся к месту, где мы оставили белую нить.  Провяжем ей 2 спицы.

Как вязать хеликсом от двух клубков на чулочных спицах, пошаговый фотоурок | HoroshoGromko.ru

На этом установочная часть закончена.  Теперь всегда вяжем по очереди, сначала 2 спицы коричневой нитью:

Как вязать хеликсом от двух клубков на чулочных спицах, пошаговый фотоурок | HoroshoGromko.ru

Потом 2 спицы белой нитью:

Как вязать хеликсом от двух клубков на чулочных спицах, пошаговый фотоурок | HoroshoGromko.ru

И так далее и далее, 2 спицы коричневой, 2 спицы белой, 2 спицы коричневой, 2 спицы белой.  Коричневая будет идти всегда впереди белой, опережая её то на три спицы, то на одну.  Вяжем-вяжем-вяжем “приставным шагом”, и вот что получится.  Обратите внимание, перед нами место “начала ряда”, и полосы как шли ровно одна за другой, так и идут!

Как вязать хеликсом от двух клубков на чулочных спицах, пошаговый фотоурок | HoroshoGromko.ru

Ни перебивки, ни ступеньки.  Всё ровно.

Как вязать хеликсом от двух клубков на чулочных спицах, пошаговый фотоурок | HoroshoGromko.ru

Если ещё немножко повязать, то недолго и целый носок связать.

Как вязать хеликсом от двух клубков на чулочных спицах, пошаговый фотоурок | HoroshoGromko.ru

Вот и весь хеликс.  Легко, правда?

Я для примера выбрала вязать хеликсом на 4+1 чулочных спицах.  Кому удобнее, можно то же делать на 3+1 спицах, тогда первая нить будет опережать вторую то на одну, то на две спицы.

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#ХорошоГромкоВяжу

Комментарии

хеликс на чулочных спицах — 6 комментариев

  1. Оля, спасибо, что делитесь своими наработками, открытиями и вообще.
    Интересный блог.
    Некоторое время назад тоже обратила внимание на спиральную технику. Все очень просто и здорово. Повязала тренировочный носок, чтобы понять алгоритм. Посмотрела пару видео, почитала теорию.

    И с тех пор меня не перестает мучить один вопрос (и бесить заодно): в начале и в конце все-таки есть ступенька, и это мне не нравится. Хотя всё логично – это спираль. И она должна где-то начинаться. Но, может, Вы открыли для себя какой-нибудь хитрый способ как сгладить этот момент?

    Заранее спасибо.

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    • Спасибо!
      Хитрого способа для начала и конца спирали я, к сожалению, не знаю. Если кто-нибудь его придумает, будет здорово, конечно!

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      • Может, начиная второй круг, первую коричневую петельку не провязывать, а просто перенести на спицу. Так обычно сглаживаю переход цвета при вязании варежек, например…

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        • А зачем? В хеликсном вязании нет перехода цвета, тут ничего не надо сглаживать. Нить каждого цвета образует цельную спираль, нити нигде не пересекаются.
          Хеликсом можно вязать, переснимая петли, но принцип и при таком способе сохраняется – две непересекающиеся спирали. 🙂

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      • Если вязать хеликсом, т.е. не довязывать ни один ряд до конца, а вести сразу двойную спираль, то ничего снимать не надо, все петли всегда провязываются. Ступеньки в таком случае нет, потому что нет места смены цвета/начала ряда. Нити идут непрерывной спиралью, а не отдельными замкнутыми кольцами.

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