хеликс на чулочных спицах

Подписчики ХорошегоГромкого инстаграма (подписывайтесь на меня все! ;-)) знают, что я люблю вязать хеликсом. Например:

И часто спрашивают: как вязать хеликсом? Поэтому: вот пошаговая фотоинструкция.

На примере этих бело-полосатых носков.

Немного теории:

Хеликсное вязание – это когда вяжут по кругу от двух (или более) клубков по двойной (или более) спирали. Хеликс = спираль. Всякое вязание спицами по кругу спиральное, в том плане, что нить образует не замкнутые отдельные кольца, а витки непрерывной спирали. А если можно вязать по спирали одной нитью и получить одинарную спираль, то почему бы не вязать по спирали двумя нитями и не получить двойную спираль? Вот вам и хеликсное вязание.

Сегодня я покажу, как вязать хеликсом от двух клубков на чулочных спицах. Мы будем вязать лицевой гладью и получим полосатое полотно с шириной полосы в 1 ряд. Характерная особенность такого вязания: на полотне нет перебивки в месте начала ряда. Потому что спираль же ж! Полоски нигде не пересекаются, а идут друг за другом двойной спиралью.

Хеликс разнообразен. Хеликсом можно вязать и на чулочных спицах, и на спицах на леске. Можно вязать от двух клубков, можно и от трёх, и от четырёх. Можно и больше клубков взять, но есть риск в нитках запутаться ;-). Можно вязать одной нитью лицевыми, а другой – изнаночными, можно вязать от нескольких клубков однотонной пряжи одного и того же цвета, можно… много чего можно. #ОлечкаЛюбитХеликс.

Но пока – давайте начнём с простого двухцветного хеликса на чулочных спицах.

Нам потребуется набор чулочных спиц и два клубка пряжи.

В нашем примере мы после одноцветной резинки носка присоединим второй цвет и станем вязать полосатую лицевую гладь. Вот второй клубок.

Белая нить находится в начале ряда, туда же поместим коричневую нить.

Примечание: в интернетах много пишут, что в хеликсном вязании вторую нить надо присоединять то обязательно в середине ряда, то ещё в каком странном месте. Не слушайте никого. Вторую нить можно подсоединять к вязанию в любом месте ряда.

Поехали. Белую нить пока отложим, коричневой нитью провяжем от начала ряда 3 спицы.

Вернёмся к месту, где мы оставили белую нить. Провяжем ей 2 спицы.

На этом установочная часть закончена. Теперь всегда вяжем по очереди, сначала 2 спицы коричневой нитью:

Потом 2 спицы белой нитью:

И так далее и далее, 2 спицы коричневой, 2 спицы белой, 2 спицы коричневой, 2 спицы белой. Коричневая будет идти всегда впереди белой, опережая её то на три спицы, то на одну. Вяжем-вяжем-вяжем “приставным шагом”, и вот что получится. Обратите внимание, перед нами место “начала ряда”, и полосы как шли ровно одна за другой, так и идут!

Ни перебивки, ни ступеньки. Всё ровно.

Если ещё немножко повязать, то недолго и целый носок связать.

Вот и весь хеликс. Легко, правда?

Я для примера выбрала вязать хеликсом на 4+1 чулочных спицах. Кому удобнее, можно то же делать на 3+1 спицах, тогда первая нить будет опережать вторую то на одну, то на две спицы.

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#ХорошоГромкоВяжу